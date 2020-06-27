2020-06-27T08:09:45+03:00
Происшествия

Из огня выбрались 12 человек: в Екатеринбурге на улице Шекспира загорелись деревянные дома

К счастью, все обошлось без пострадавших
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге минувшей ночью разразился крупный пожар на улице Шекспира. Диспетчеры МЧС получили вызов в 02:01 о том, что там загорелся частный жилой дом. Из-за того, что он был деревянным, огонь быстро перешел на соседний жилой дом. На место выехали 26 спасателей на семи спецмашинах.

- В результате пожара сгорел один частный жилой дом, огнем повреждены надворные постройки, стены и кровля соседнего дома. Площадь пожара составила 220 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Тушение осложнялось удаленностью водоисточников от места пожара. Был организован подвоз воды.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Еще до приезда пожарных из горящих домов сумели пастись 12 человек, включая пятерых детей. К счастью, никто из них не пострадал. С огнем удалось справиться лишь спустя час. Сейчас пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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