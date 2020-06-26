26 Июнь 2020 2020-06-26T18:50:21+03:00

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По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за сутки провели 10 733 исследований проб на коронавирус. Напомним, что такие пробы берут только у людей, имеющих для этого показания. Также за сутки медики обследовали 10 103 человека.

- Общее количество проведенных в регионе исследовании составляет 532 738. Обследовано всего 496 494 человека, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что за сутки в Свердловской области зарегистрировали 193 новых случая COVID-19. Больше всего заболевших обнаружили в Екатеринбурге - 163. Всего же с начала пандемии в регионе коронавирус был подтвержден у 11 877 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU