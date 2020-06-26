Обновили газон и сменили покрытие забеговых зон: на «Екатеринбург Арене» завершилась реновация футбольного поля

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:34:13+03:00

Футбольное после обновили впервые с момента реконструкции стадиона в 2017 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поле не обновляли с момента реконструкции стадиона в 2017 году

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На «Екатеринбург Арене» завершилась реновация футбольного поля. Поле не обновляли с момента реконструкции стадиона в 2017 году. Был обновлен натуральный газон. Покрытия забеговых зон и зон за воротами заменены на искусственные.

- На гибридных полях, которые имеют в своей структуре искусственные нити, реновация должна проводиться ежегодно, или один раз в два года. Это необходимо для того, чтобы прошивка «работала», поле было крепче и выдерживало большие нагрузки, - рассказали в департаменте информационной политики.

Чтобы обновить газон было использовано 600 килограмм семян и 345 килограмм удобрений. Параллельно шли работы на забеговых зонах вокруг футбольного поля. Часть натурального газона по периметру. На этом месте было подготовлено основание под искусственный газон и уложено современное покрытие.

- Реновация прошла по плану в обозначенные даты. Поле было засеяно 31 мая. А 20 июня ФК «Урал» провел на нем первый посткарантинный матч, - рассказал начальник отдела обслуживания спортивных сооружений «Екатеринбург Арены» Павел Куприянов.

ИСТОЧНИК KP.RU