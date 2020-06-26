В Екатеринбурге перекроют две улицы, чтобы отремонтировать тепломагистраль
В Екатеринбурге перекроют две улицы, чтобы отремонтировать тепломагистраль. По улице Расковой в районе дома № 196 на улице Московской движение транспорта закроют на месяц - с 15 июля по 15 августа.
- Энергетики обращаются к гражданам с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения, - сообщает пресс-служба мэрии.
На Мамина-Сибиряка дорогу перекроют от улицы Челюскинцев до дома № 2а на улице Мамина-Сибиряка. Объезжать этот участок дороги водителям придется с 1 июля до 15 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU