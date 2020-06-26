26 Июнь 2020 2020-06-26T18:00:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге перекроют две улицы, чтобы отремонтировать тепломагистраль. По улице Расковой в районе дома № 196 на улице Московской движение транспорта закроют на месяц - с 15 июля по 15 августа.

- Энергетики обращаются к гражданам с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения, - сообщает пресс-служба мэрии.

На Мамина-Сибиряка дорогу перекроют от улицы Челюскинцев до дома № 2а на улице Мамина-Сибиряка. Объезжать этот участок дороги водителям придется с 1 июля до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU