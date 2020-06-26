В Екатеринбурге за взятку будут судить бывшего начальника районного отдела судебных приставов

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:58:58+03:00

Бывшего начальника будут судить за взятку в 895 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемому заплатили деньги, чтобы он не исполнял требования суда по сносу зданий

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В Екатеринбурге за взятку будут судить бывшего начальника Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов. Обвиняемому заплатили деньги, чтобы он не исполнял требования суда. Коммерческие организации должны были освободить земельные участки - убрать автомоечный комплекс, нестационарный объект, а также демонтировать и утилизировать торговый павильон.

- Денежные средства обвиняемым были получены за неисполнение требований, содержащихся в исполнительных листах, а также за непринятие мер к принудительному исполнению решений суда, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

По данным следствия, в период с апреля 2017 по октябрь 2018 годов обвиняемый получил от представителя коммерческих организаций через посредника 895 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU