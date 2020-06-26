В Екатеринбурге за взятку будут судить бывшего начальника районного отдела судебных приставов
В Екатеринбурге за взятку будут судить бывшего начальника Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов. Обвиняемому заплатили деньги, чтобы он не исполнял требования суда. Коммерческие организации должны были освободить земельные участки - убрать автомоечный комплекс, нестационарный объект, а также демонтировать и утилизировать торговый павильон.
- Денежные средства обвиняемым были получены за неисполнение требований, содержащихся в исполнительных листах, а также за непринятие мер к принудительному исполнению решений суда, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.
По данным следствия, в период с апреля 2017 по октябрь 2018 годов обвиняемый получил от представителя коммерческих организаций через посредника 895 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU