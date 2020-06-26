2020-06-26T16:37:40+03:00
Происшествия

Забор отлетел на пешеходов: в Екатеринбурге внедорожник влетел в ограждение

Двух пострадавших женщин госпитализировали в больницу
Алина СУРИНА
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Фото: Инцидент ЕкатеринбургФото: Инцидент Екатеринбург
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В Екатеринбурге на улице Пехотинцев сегодня днем произошла авария, в которой пострадало две женщины-пешехода, находившихся в момент ДТП возле проезжей части. На них отлетел забор, в который отбросило один из автомобилей.

- Водитель Toyota Land Cruiser ехал по Пехотинцев со стороны Бебеля в сторону Софьи Перовской. Volkswagen Passat ехал во встречном направлении. На регулируемом перекрестке водитель Volkswagen Passat при повороте налево не предоставил преимущества Toyota Land Cruiser, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: Инцидент Екатеринбург

Фото: Инцидент Екатеринбург

После столкновения Toyota Land Cruiser въехал в металлическое ограждение, которое отбросило на двух пешеходов. Пострадавших женщин госпитализировали в 23 больницу. По предварительной информации у одной из них перелом, у второй черепно-мозговая травма. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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