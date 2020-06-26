2020-06-26T16:34:31+03:00
Общество

«Монашества никто не сможет лишить отца Сергия»: активист Максим Румянцев о деле опального схиигумена

Румянцев, несколько лет проработавший пономарем, побывал на радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92.3FM)
Илья МОХОВ
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Максим Румянцев известен по судебному делу против екатеринбуржца Максима Шибанова, которого он в прямом эфире называл «девочкой» во время акции в защиту сквера у Драмтеатра.Максим Румянцев известен по судебному делу против екатеринбуржца Максима Шибанова, которого он в прямом эфире называл «девочкой» во время акции в защиту сквера у Драмтеатра.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92.3FM) сегодня, 26 июня, побывал активист Максим Румянцев. Он известен среди прочего конфликтом с екатеринбуржцем Максимом Шибановым. В апреле 2019 года, когда в центре Екатеринбурга собралось множество уральцев, выступавших против строительства храма в сквере у Драмтеатра, Румянцев окрестил пришедших горожан «беснующимися», а мужчин почему-то называл «девочками». В такой же манере он обратился и к стоявшему рядом Максиму Шибанову. Парень просил прекратить оскорбления и пригрозил сломать челюсть.

- За слова отвечаешь, тогда бей, а если не можешь ударить, тогда и не бросайся такими словами. Все, девочка, до свидания, - сказал Румянцев, после чего его толкнули.

Активист написал в полицию заявление на парня. Сейчас его рассматривает суд. В эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» Максим Румянцев высказался и по этой теме, а также о своем отношении к делу опального отца Сергия. Сегодня схиигумен не пришел на второе заседание церковного суда, на котором должны были рассмотреть его поведение – в своих проповедях среди прочего он говорил, что никакого коронавируса нет.

- Я пономарем был несколько лет, - отмечает Максим Румянцев. - Если священник уклоняется от подчинения православному епископу, он уклоняется от той власти, которую Христос давал епископам. Монашества никто не сможет лишить отца Сергия. Это с ним навечно, он жених Христов, когда стал монахом. А священный сан и право служения дает епископ. И если священник или иеромонах не слушает епископа, тот имеет право лишить его сана и отправить в запрет. Благодать от него, которая передавалась от Христа через апостолов к епископам, она теперь нарушена. И если этой благодати нет, значит, эти священнодействия безблагодатны. Это очень опасное явление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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