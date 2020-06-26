В Екатеринбурге полиция устроила облавы на бутлегеров

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:22:05+03:00

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В Екатеринбурге полиция устроила облавы на уральских бутлегеров. За два дня операции под названием «Алкоголь» силовики изъяли больше 1100 литров горячительного.

Операция проходила с 22 по 24 июня. В ней принимали участие полицейские городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также участковые и патрульно-постовая служба.

В ходе рейдов силовики проверяли места, где могли незаконно торговать спиртным. Помимо этого полиция проверяла, соблюдают ли коммерсанты запрет на ночную продажу алкоголя. Особое внимание силовики уделяли наличию акцизных знаков и другим требованиям, которые обязательны при обороте спиртного.

- С 22 по 24 июня в ходе профилактического мероприятия полицейскими проведено боле 180 проверок, составлен ряд административных протоколов по статьям 14.17.1 (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) и 14.16 (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) КоАП Российской Федерации, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Профилактика подобных правонарушений продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU