2020-06-26T14:25:55+03:00
Общество

Tele2 запускает тариф для геймеров

Мобильный оператор Tele2 первым на рынке мобильной связи запускает специальный тарифный план «Игровой»
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Фото: предоставлено Tele2Фото: предоставлено Tele2
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Мобильный оператор Tele2 первым на рынке мобильной связи запускает специальный тарифный план «Игровой» с бонусами для геймеров. Это совместный проект с компаниями «Ростелеком» и Wargaming, которые в рамках стратегического партнерства уже несколько лет развивают специальные тарифные предложения для онлайн-игроков. Новый тариф Tele2 предлагает премиум-аккаунт в играх World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, а также уникальную боевую технику, нигде более недоступную. Пользователи тарифа получают 30 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 700 минут для разговоров с абонентами других операторов по России.

Tele2 первой на рынке мобильной связи запускает уникальный тарифный план во всех регионах присутствия, учитывающий все потребности игроков. Он включает не только премиум-аккаунт и эксклюзивные преимущества для геймеров, но также безлимитный доступ к контенту YouTube, Twitch и объемный пакет мобильных услуг.

Вместе с бесконечным премиум-аккаунтом в World of Tanks игрокам предоставляется эксклюзивный танк, доступный только пользователям тарифа «Игровой». Это премиум-танк VIII уровня Т-44-100 с тремя эксклюзивными камуфляжами и надписью «Войска связи», укомплектованный на 100% экипаж с прокачанным нулевым навыком «боевое братство».

Игроки World of Warships получат бесконечный корабельный премиум-аккаунт и премиум-линкор VIII уровня «В. И. Ленин» с эксклюзивным камуфляжем, командира с десятью очками навыков, по 25 дублонов каждый день. В World of Warplanes пользователям доступен эксклюзивный премиум-самолет Яковлева Як-ЗТ VII уровня.

«Игровой» позволяет абонентам не платить дополнительно за премиум-аккаунт на все время пользования тарифом. Он также включает 30 Гб интернет-трафика, безлимитные разговоры внутри сети, 700 минут для звонков на номера других операторов по России, 100 SMS. Абонентская плата по тарифному плану «Игровой» составляет 890 рублей – стоимость единая во всех регионах. Предложение доступно при подключении к Tele2, переходе со своим номером от других операторов, а также действующим абонентам.

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