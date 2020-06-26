На Урале дачник нашел у себя в огороде боевую гранату времен Великой Отечественной войны
В Полевском, что в Свердловской области, местный житель во время огородных работ у своего дома нашел в привезенном ему грунте предмет, который был очень похож на гранату. Он тут же вызвал специалистов.
На место приехали взрывотехники транспортного ОМОНа территориального управления Росгвардии. Они осторожно обследовали находку и установили, что это ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны.
- С соблюдением всех мер предосторожности находка была помещена во взрывозащитный контейнер, вывезена в безопасное место и уничтожена, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.
К счастью, во время этой серьезной операции обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU