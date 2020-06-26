На Урале дачник нашел у себя в огороде боевую гранату времен Великой Отечественной войны

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:34:17+03:00

На место приехали взрывотехники и уничтожили ее

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В Полевском, что в Свердловской области, местный житель во время огородных работ у своего дома нашел в привезенном ему грунте предмет, который был очень похож на гранату. Он тут же вызвал специалистов.

На место приехали взрывотехники транспортного ОМОНа территориального управления Росгвардии. Они осторожно обследовали находку и установили, что это ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

- С соблюдением всех мер предосторожности находка была помещена во взрывозащитный контейнер, вывезена в безопасное место и уничтожена, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

К счастью, во время этой серьезной операции обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU