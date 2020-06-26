2020-06-26T14:52:11+03:00
Происшествия

Появилось видео, как Собчак прорывается в монастырь к отцу Сергию

В результате телеведущей удалось лишь снять стендап на подступах к святыне
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Собчак не пустили к отцу СергиюСобчак не пустили к отцу СергиюФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Ксения Собчак так и не смогла прорваться к опальному отцу Сергию (Романову) в Среднеуральский монастырь. Белоснежный Mercedes телеведущей был остановлен казаками, охраняющими святыню под Екатеринбургом.

- Вас не благословляли на встречу с отцом. Он ушел молиться за спасение мира. Пожалуйста, уходите, - ответили казаки.

Но Ксения Анатольевна не собиралась просто так сдаваться и всячески пыталась уговорить пустить ее к схиигумену.

- У меня такое ощущение, что я на «стрелке» в стиле 90-ых, - заявила Собчак.

Ксения Собчак прорывается в монастырь к отцу Сергию.Олег ГАЛИМОВ

В результате длительного диалога светскую львицу пропустили ко входу в монастырь, но на его территорию так и не пустили. Разрешили лишь записать стендап.

В конце визита Ксения Собчак записала подводку у Серовского тракта и уехала в сторону Екатеринбурга. Отвечать на вопросы про отца Сергия она не стала.

- Я думаю, что это не местечковая история, а федеральная тема. Все узнаете в следующем выпуске программы «Осторожно, Собчак», - сказала телеведущая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не явился на заседание»: церковный суд перенес заседание по делу опального отца Сергия на 3 июля

Это будет уже третья попытка провести заседание. (Подробности)

Церковный суд над опальным отцом Сергием в Екатеринбурге 26 июня: онлайн-трансляция

В Екатеринбургской епархии 26 июня в 12 часов стартует второе заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия (Романова). Причиной разбирательства стали видеоролики настоятеля Среднеуральского монастыря под Екатеринбургом, которые раскритиковали в епархии. (Подробнее)

В Екатеринбург прилетела Ксения Собчак, чтобы встретиться с опальным отцом Сергием

Сегодня утром у Екатеринбургской епархии заметили большой белый внедорожник, из которого вышла Ксения Собчак. Чуть ранее интернет-порталы писали о том, что она собирается снять фильм про опального отца Сергия, скандальные высказывания которого прогремели на всю страну. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бывший духовник Поклонской захватил Среднеуральский женский монастырь»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге на две недели закрывают движение по Колмогорова
Tele2 запускает тариф для геймеров
На Урале дачник нашел у себя в огороде боевую гранату времен Великой Отечественной войны
В Екатеринбурге произошло два ДТП, в которых пострадали пешеход и мотоциклист
Появилось видео, как Собчак прорывается в монастырь к отцу Сергию
Стали известны первые результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ в Свердловской области
После разлива нефти в Алапаевском районе следователи завели уголовное дело
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин презентовал две новые песни на радио «Комсомольская правда»
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
Венский фестиваль в Екатеринбурге перенесут из-за коронавируса
Нашли 15 тысяч нарушений: в Екатеринбурге проверили, как автобусы перевозят пассажиров
В Екатеринбурге под суд отправили южанина, изнасиловавшего молодую девушку
В Екатеринбурге будут судить автомошенника, который украл машину, чтобы вернуть долг другу
СвЖД начала предоставлять скидки на внутрироссийские перевозки грузов на короткие расстояния
Следователи проверяют гимназию Екатеринбурга, где из-за поборов травили четвероклассника
Еще три человека забрала болезнь: количество смертей от коронавируса в Свердловской области выросло до 85
Ксения Собчак прорвалась на территорию Среднеуральского женского монастыря
Николай Коляда возьмет кредит, чтобы выплатить своим актерам зарплату