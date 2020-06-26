Появилось видео, как Собчак прорывается в монастырь к отцу Сергию
Ксения Собчак так и не смогла прорваться к опальному отцу Сергию (Романову) в Среднеуральский монастырь. Белоснежный Mercedes телеведущей был остановлен казаками, охраняющими святыню под Екатеринбургом.
- Вас не благословляли на встречу с отцом. Он ушел молиться за спасение мира. Пожалуйста, уходите, - ответили казаки.
Но Ксения Анатольевна не собиралась просто так сдаваться и всячески пыталась уговорить пустить ее к схиигумену.
- У меня такое ощущение, что я на «стрелке» в стиле 90-ых, - заявила Собчак.
Ксения Собчак прорывается в монастырь к отцу Сергию.Олег ГАЛИМОВ
В результате длительного диалога светскую львицу пропустили ко входу в монастырь, но на его территорию так и не пустили. Разрешили лишь записать стендап.
В конце визита Ксения Собчак записала подводку у Серовского тракта и уехала в сторону Екатеринбурга. Отвечать на вопросы про отца Сергия она не стала.
- Я думаю, что это не местечковая история, а федеральная тема. Все узнаете в следующем выпуске программы «Осторожно, Собчак», - сказала телеведущая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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