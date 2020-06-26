Появилось видео, как Собчак прорывается в монастырь к отцу Сергию

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:52:11+03:00

В результате телеведущей удалось лишь снять стендап на подступах к святыне

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Ксения Собчак так и не смогла прорваться к опальному отцу Сергию (Романову) в Среднеуральский монастырь. Белоснежный Mercedes телеведущей был остановлен казаками, охраняющими святыню под Екатеринбургом.

- Вас не благословляли на встречу с отцом. Он ушел молиться за спасение мира. Пожалуйста, уходите, - ответили казаки.

Но Ксения Анатольевна не собиралась просто так сдаваться и всячески пыталась уговорить пустить ее к схиигумену.

- У меня такое ощущение, что я на «стрелке» в стиле 90-ых, - заявила Собчак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787266" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак прорывается в монастырь к отцу Сергию.Олег ГАЛИМОВ

В результате длительного диалога светскую львицу пропустили ко входу в монастырь, но на его территорию так и не пустили. Разрешили лишь записать стендап.

В конце визита Ксения Собчак записала подводку у Серовского тракта и уехала в сторону Екатеринбурга. Отвечать на вопросы про отца Сергия она не стала.

- Я думаю, что это не местечковая история, а федеральная тема. Все узнаете в следующем выпуске программы «Осторожно, Собчак», - сказала телеведущая.

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ИСТОЧНИК KP.RU