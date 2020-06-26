После разлива нефти в Алапаевском районе следователи завели уголовное дело

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:40:25+03:00

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Не так давно в СМИ и соцсетях стала появляться информация о том, что в лесу близ села Мелкозерово Алапаевского района, что в Свердловской области, разлилась нефть. На место выезжала региональная межрайонная природоохранная прокуратура.

- В ходе проверки указанный факт наше свое подтверждение. Выявлены факту загрязнения почвы нефтепродуктами в квартале 45 выдела 10 Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Алапаевское лесничество», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Зона загрязнения территории земельного участка вредными веществами составила свыше 302 «квадратов».

По результатам лабораторного исследования выявлено «превышение фонового содержания нефти в почве в 13,3 раза». А это является серьезным загрязнением почвы.

По расчетам Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, сумма ущерба составила 681 тысячу рублей. Материалы проверки были направлены в суд, после чего было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU