2020-06-26T12:32:53+03:00
Общество

Нашли 15 тысяч нарушений: в Екатеринбурге проверили, как автобусы перевозят пассажиров

Инспекторы ГИБДД искали нарушителей ПДД
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Госавтоинспекция Екатеринбурга проверила правило перевозок пассажиров в общественном транспорте. Рейды проходили «под прикрытием» - когда под видом обычных пассажиров в салоне автобуса находятся полицейские, которые во время следования транспорта фиксируют все нарушения ПДД, допущенные водителем. Полный перечень предъявляют ему на конечной станции. Тут же госинспекторы технадзора ГИБДД проверяют техническое состояние автобусов.

С начала года пресечено 15 тысяч нарушения ПДД, допущенных водителями автобусов, больше 1 300 ТС, которые перевозили пассажиров, находились на маршрутах с техническими неисправностями. Кроме того, у 14 автобусов нашли изменения в конструкции – дополнительные сидения для пассажиров и незаконная установка газового оборудования.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Инспекторы во время проверки обращают особе внимание на легальность деятельности перевозчиков, согласование маршрутов перевозки с органами власти и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдение времени труда и отдыха водителей, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В автобусах также проверяется наличие тахографов, огнетушителей и аптечек. А также ремней безопасности для междугородних и межрегиональных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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