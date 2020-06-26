В Екатеринбурге будут судить автомошенника, который украл машину, чтобы вернуть долг другу

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:21:08+03:00

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В Екатеринбурге под суд отправили 31-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Под видом аренды автомобиля в ноябре прошлого года, он его угнал. Оказалось, что мужчина задолжал своему знакомому крупную сумму, но не мог выплатить всю сумму. Тогда он решил пойти по другому пути: вместе денег вернуть знакомому автомобиль по заниженной стоимости. И кредитор согласился.

- Получив согласие, обвиняемый подыскал в Интернете объявление о сдаче иномарки стоимостью 460 тысяч в аренду с правом выкупа, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Далее он заключил договор аренды сроком на год, а для убедительности внес предоплату 21 тысячу за две недели пользования.

В тот же день он получил документы на машину и передал их знакомому, продемонстрировав поддельный договор купли-продажи, заключенный им с бывшей хозяйкой иномарки. Поскольку она была оценена в 350 тысяч, мужчина, имея долг перед знакомым в 280 тысяч, на руки получил оставшиеся 70 тысяч. После этого машину перепродали третьим лицам, которые пытались перевезти ее в Казахстан.

- Именно там благодаря бдительности хозяев автомобиля, отследивших его передвижение по встроенному маячку, пограничники задержали автомобиль, - добавили в прокуратуре. – Позднее органами предварительного следствия был задержан и помещен под стражу и фигурант дела.

На него завели уголовное дело и направили в Кировский районный суд Екатеринбурга. Максимальное наказание, которое ему грозит, - до шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU