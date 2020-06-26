СвЖД начала предоставлять скидки на внутрироссийские перевозки грузов на короткие расстояния
На СвЖД начали действовать понижающие коэффициенты для предприятий, осуществляющих внутрироссийские перевозки грузов на короткие расстояния. Тарифные преференции установлены Правлением ОАО «РЖД» и вступили в силу с 20 июня 2020 года.
Эта мера направлена на повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на внутреннем рынке грузовых перевозок, привлечение дополнительных объемов грузов. Перевозка с понижающим коэффициентом позволяет клиентам оптимизировать логистику и сокращать расходы, что в итоге ведет к снижению транспортной составляющей в конечной цене продукции.
Скидка (25% или 50%) и максимальное расстояние перевозки, на которое она распространяется (до 300 км, до 720 км), зависят от тарифного класса груза.
Так, понижающий коэффициент 0,75 к действующим тарифам (скидка 25%) установлен для грузов первого тарифного класса на расстояние перевозки до 300 км включительно. Это касается таких товаров, как сырье цветных металлов и серное сырье, строительный кирпич, минерально-строительные изделия.
Фото: предоставлено СвЖД
Понижающий коэффициент 0,5 (скидка 50%) установлен для грузов второго и третьего тарифных классов на расстояние перевозки до 720 км включительно. Он распространяется на такие позиции, как автомобили и запчасти, бумага, жмыхи, зерно и продукты перемола, макароны, овощи, фрукты и ягоды, рыба, сахар, соль, мясо, масло животное и растительное, кондитерские изделия, соки и другие продовольственные товары, комбикорма, деревянные изделия и изделия из черных металлов, машины и оборудование, металлические конструкции, сборные грузы, промтовары народного потребления, в том числе мыло, мебель, обувь, игрушки, посуда, строительные отделочные материалы и инструменты, хлопок и широкий перечень химической продукции.
Например, на СвЖД базовый тариф для повагонной перевозки силикатного кирпича (груз первого класса, 60 тонн) по маршруту Ишим – Тюмень (289 км) составил бы 18,9 тыс. рублей, а со скидкой – 14,2 тыс. рублей. Груз второго класса «картофель ранний» по маршруту Тюмень – Сургут (705 км) вместо 48,1 тыс. рублей можно отправить за 24,05 тыс. рублей. Груз «фанерные плиты» (третий класс) по маршруту Тюмень – Сургут (705 км) при базовом тарифе 65,5 тыс. рублей со скидкой ОАО «РЖД» будет доставлен за 32,75 тыс. рублей.
Понижающие коэффициенты действуют по 31 декабря 2020 г. включительно и не могут суммироваться с другими скидками ОАО «РЖД».