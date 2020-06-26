СвЖД начала предоставлять скидки на внутрироссийские перевозки грузов на короткие расстояния

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:05:54+03:00

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На СвЖД начали действовать понижающие коэффициенты для предприятий, осуществляющих внутрироссийские перевозки грузов на короткие расстояния. Тарифные преференции установлены Правлением ОАО «РЖД» и вступили в силу с 20 июня 2020 года.

Эта мера направлена на повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на внутреннем рынке грузовых перевозок, привлечение дополнительных объемов грузов. Перевозка с понижающим коэффициентом позволяет клиентам оптимизировать логистику и сокращать расходы, что в итоге ведет к снижению транспортной составляющей в конечной цене продукции.

Скидка (25% или 50%) и максимальное расстояние перевозки, на которое она распространяется (до 300 км, до 720 км), зависят от тарифного класса груза.

Так, понижающий коэффициент 0,75 к действующим тарифам (скидка 25%) установлен для грузов первого тарифного класса на расстояние перевозки до 300 км включительно. Это касается таких товаров, как сырье цветных металлов и серное сырье, строительный кирпич, минерально-строительные изделия.

Фото: предоставлено СвЖД

Понижающий коэффициент 0,5 (скидка 50%) установлен для грузов второго и третьего тарифных классов на расстояние перевозки до 720 км включительно. Он распространяется на такие позиции, как автомобили и запчасти, бумага, жмыхи, зерно и продукты перемола, макароны, овощи, фрукты и ягоды, рыба, сахар, соль, мясо, масло животное и растительное, кондитерские изделия, соки и другие продовольственные товары, комбикорма, деревянные изделия и изделия из черных металлов, машины и оборудование, металлические конструкции, сборные грузы, промтовары народного потребления, в том числе мыло, мебель, обувь, игрушки, посуда, строительные отделочные материалы и инструменты, хлопок и широкий перечень химической продукции.

Например, на СвЖД базовый тариф для повагонной перевозки силикатного кирпича (груз первого класса, 60 тонн) по маршруту Ишим – Тюмень (289 км) составил бы 18,9 тыс. рублей, а со скидкой – 14,2 тыс. рублей. Груз второго класса «картофель ранний» по маршруту Тюмень – Сургут (705 км) вместо 48,1 тыс. рублей можно отправить за 24,05 тыс. рублей. Груз «фанерные плиты» (третий класс) по маршруту Тюмень – Сургут (705 км) при базовом тарифе 65,5 тыс. рублей со скидкой ОАО «РЖД» будет доставлен за 32,75 тыс. рублей.

Понижающие коэффициенты действуют по 31 декабря 2020 г. включительно и не могут суммироваться с другими скидками ОАО «РЖД».