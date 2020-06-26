2020-06-26T11:03:57+03:00
Происшествия

Следователи проверяют гимназию Екатеринбурга, где из-за поборов травили четвероклассника

Мать ребенка Татьяна Соловьева устроила двухнедельную голодовку, чтобы школа обратила внимание
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: Татьяны СоловьевойФото: Татьяны Соловьевой
Изменить размер текста:

Следственный комитет начал проверку гимназии №120 в Екатеринбурге. Все началось с того, что мать одного из учеников завила о травле ее ребенка после отказа сдавать деньги на нужды класса. По словам Татьяны Соловьевой, чей сын учится в четвертом классе, в течении года учителя собирали деньги с родителей на различные экскурсии, шторы, уборщиц, а после того, как женщина отказалась участвовать в общем сборе, мальчика начали травить. Чтобы привлечь внимание к проблеме, свердловчанка устроили голодовку.

- Организовано проведение доследственной проверки по информации о возможных незаконных действиях со стороны руководства одной из гимназий города Екатеринбурга. О предполагаемых нарушениях в деятельности данного образовательного учреждения стало известно от матери одного из учащихся, которая сообщила, что после того, как она отказалась вносить добровольные взносы на различные школьные нужды, отношение к её сыну резко ухудшилось, он стал подвергаться «травле». В рамках проверочных мероприятий выясняется, действительно ли имела место описанная матерью учащегося ситуация, - сообщает пресс-служба следственного комитета по Свердловской области.

Напомним, ранее Татьяна Соловьева заявила, что два года назад один из педагогов ударил мальчика по голове, но дело спустили на тормоза. В другой год ее сын получил травму на физкультуре, а учителя никак не отреагировали на это и не оказали помощь.

- Учительница ударила его по голове и сделала это без свидетелей. Естественно мы ничего доказать не смогли. А у меня сын потом спать спокойно не могу. Затем еще через год был другой случай, на физкультуре он неудачно сделал кувырок. Учительница видела это, спросила: «Тебе больно?», но даже в медкабинет не повела, я сама из дома повезла сына в больницу. Впоследствии оказалось, что у него компрессионный перелом двух позвонков, - утверждает Татьяна.

В самой школе давать комментарии по этому поводу отказались.

Жительница Екатеринбурга голодает вторую неделю из-за травли ее ребенка в школе.видео: Татьяна Соколова

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нашли 15 тысяч нарушений: в Екатеринбурге проверили, как автобусы перевозят пассажиров
В Екатеринбурге под суд отправили южанина, изнасиловавшего молодую девушку
В Екатеринбурге будут судить автомошенника, который украл машину, чтобы вернуть долг другу
СвЖД начала предоставлять скидки на внутрироссийские перевозки грузов на короткие расстояния
Следователи проверяют гимназию Екатеринбурга, где из-за поборов травили четвероклассника
Еще три человека забрала болезнь: количество смертей от коронавируса в Свердловской области выросло до 85
Ксения Собчак прорвалась на территорию Среднеуральского женского монастыря
Николай Коляда возьмет кредит, чтобы выплатить своим актерам зарплату
На Эльмаше из-за строительства трамвайной ветки до Верхней Пышмы перестанет ходить общественный транспорт
На Урале инженера оштрафовали за плохую дезинфекцию автобуса от коронавируса
Мэр Верхней Салды подал в отставку, чтобы ухаживать за больным отцом
На Урале поймали пару, которые торговали наркотиками, чтобы прокормить младенца
Группа поддержки: к Екатеринбургской епархии, где пройдет церковный суд над отцом Сергием, пришли сотрудники МЧС
Под Екатеринбургом будут судить мужчину, который ограбил сотовый салон, пока его жена рожала
В Екатеринбурге нашли 1165 литров подпольного алкоголя и спирта
На свердловском прииске ограничили электричество за долги в шесть миллионов
В больницу с отравлением дымом увезли маленького ребенка: на Урале сгорели три деревянных дома
Генконсульство США в Екатеринбурге поддержало коллег, которые вывесили ЛГБТИ-флаг на здании посольства
«Могу вернуться к нормальной жизни»: свердловский депутат Госдумы вылечился от коронавируса
Гроб хирурга, умершего от коронавируса, запретили трогать на похоронах
Появилось фото екатеринбурженки, пострадавшей от взрыва парафина в квартире
Уральские рестораторы потребовали отменить карантин
Почему в Свердловской области по-прежнему закрыты торговые центры: отвечает губернатор
ВТБ запустил в Екатеринбурге сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
В Екатеринбурге с 1 июля обновят восемь автобусных маршрутов
День строителя-2020 в Екатеринбурге отпразднуют трезво
ВТБ: россияне утроили траты на туризм
Прокуратура Екатеринбурга нашла аргумент в пользу выселенного клуба