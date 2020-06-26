Следователи проверяют гимназию Екатеринбурга, где из-за поборов травили четвероклассника

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:03:57+03:00

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Следственный комитет начал проверку гимназии №120 в Екатеринбурге. Все началось с того, что мать одного из учеников завила о травле ее ребенка после отказа сдавать деньги на нужды класса. По словам Татьяны Соловьевой, чей сын учится в четвертом классе, в течении года учителя собирали деньги с родителей на различные экскурсии, шторы, уборщиц, а после того, как женщина отказалась участвовать в общем сборе, мальчика начали травить. Чтобы привлечь внимание к проблеме, свердловчанка устроили голодовку.

- Организовано проведение доследственной проверки по информации о возможных незаконных действиях со стороны руководства одной из гимназий города Екатеринбурга. О предполагаемых нарушениях в деятельности данного образовательного учреждения стало известно от матери одного из учащихся, которая сообщила, что после того, как она отказалась вносить добровольные взносы на различные школьные нужды, отношение к её сыну резко ухудшилось, он стал подвергаться «травле». В рамках проверочных мероприятий выясняется, действительно ли имела место описанная матерью учащегося ситуация, - сообщает пресс-служба следственного комитета по Свердловской области.

Напомним, ранее Татьяна Соловьева заявила, что два года назад один из педагогов ударил мальчика по голове, но дело спустили на тормоза. В другой год ее сын получил травму на физкультуре, а учителя никак не отреагировали на это и не оказали помощь.

- Учительница ударила его по голове и сделала это без свидетелей. Естественно мы ничего доказать не смогли. А у меня сын потом спать спокойно не могу. Затем еще через год был другой случай, на физкультуре он неудачно сделал кувырок. Учительница видела это, спросила: «Тебе больно?», но даже в медкабинет не повела, я сама из дома повезла сына в больницу. Впоследствии оказалось, что у него компрессионный перелом двух позвонков, - утверждает Татьяна.

В самой школе давать комментарии по этому поводу отказались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/786388" frameborder="0"></iframe> Жительница Екатеринбурга голодает вторую неделю из-за травли ее ребенка в школе.видео: Татьяна Соколова

ИСТОЧНИК KP.RU