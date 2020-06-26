2020-06-26T10:43:01+03:00
Общество

Николай Коляда возьмет кредит, чтобы выплатить своим актерам зарплату

Финансовые проблемы у театра возникли еще весной
Мария Трапезникова
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Николай Коляда возьмет кредит, чтобы выплатить своим актерам зарплатуНиколай Коляда возьмет кредит, чтобы выплатить своим актерам зарплатуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский Драматург Николай Коляда решил взять кредит, чтобы выплатить актерам своего театра зарплату. Как он написал на своей странице в Facebook, «Коляда-театр» может рассчитывать на двухпроцентный кредит на полгода. «Если за полгода не увольняю никого, то кредит возвращать не надо», - рассказал Коляда.

- Деньги будут приходить частями раз в месяц по одному МРОТу на 15 человек, которые в штате театра. Сказали, что кредит дадут, скоро сообщат, - написал драматург. – Позавчера получил как ИП 12 130 рублей. И еще три человека в театре такую же сумму каждый, у кого ИП.

Напомним, что финансовые проблемы у «Коляда-театра» начались этой весной – из-за пандемии коронавируса всем учреждениям пришлось закрыться. А в начале июня драматург объявил о том, что его театр закрывается насовсем. Причина проста – закончились деньги. После этого 65 сотрудников, большая часть из которых артисты, отправят в отпуск без содержания. В месяц на зарплату приходится тратить по 1,8 миллиона рублей, но раньше при 60-70 спектаклях в месяц эта сумма легко отбивалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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