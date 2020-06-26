Мэр Верхней Салды подал в отставку, чтобы ухаживать за больным отцом

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:23:35+03:00

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Глава Верхнесалдинского ГО Михаил Савченко написал в Гордуму заявление о своей досрочной отставке. Поводом для этого послужила тяжелая болезнь его отца, который проживает в другом городе. При этом, как рассказали в пресс-службе администрации Верхней Салды, после этого объявления в прессе появились различные домыслы. И мэрия решила их развеять.

- По словам Михаила Владимировича, они не имеют под собой серьезных оснований. Так, автомобиль Honda был передан автосалону по программе trade-in в счет оплаты нового еще в 2017 году, до вступления в должность главы, о чем областной антикоррупционной комиссии были даны соответствующие разъяснения. Продажа незадекларированного земельного участка вообще является чистым вымыслом, - объяснили в администрации.

Вопрос об отставке будет вынесен на внеочередное заседание Верхнесалдинской думы, которое состоится уже в понедельник, 29 июня. Если депутаты примут заявление, то полномочия Михаила Савченко закончатся 25 июля этого года. Тогда исполнять обязанности будет его первый заместитель Ирина Колпакова.

ИСТОЧНИК KP.RU