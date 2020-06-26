2020-06-26T07:39:24+03:00
Общество

В Екатеринбурге нашли 1165 литров подпольного алкоголя и спирта

За два дня полицейские провели 180 проверок киосков и магазинов
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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С 22 июня полицейские Екатеринбурга проводят специальное оперативно-профилактические мероприятие, в рамках которого ищут подпольных торговцев алкоголем и спиртом. В течение двух дней операции силовикам удалось изъять 1165 литров.

- Осуществляется контроль за соблюдением требований об ограничении продажи алкоголя в ночное время. Уделяется внимание наличию акцизных знаков и прочих требований, предусмотренных законодательством в сфере оборота спиртного, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

С 22 по 24 июня было проведено 180 проверок в киосках и магазинах и составлен ряд административных протоколов за нелегальную торговлю алкоголем и за нарушение правил продажи этилового спирта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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