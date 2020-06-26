В Екатеринбурге нашли 1165 литров подпольного алкоголя и спирта
С 22 июня полицейские Екатеринбурга проводят специальное оперативно-профилактические мероприятие, в рамках которого ищут подпольных торговцев алкоголем и спиртом. В течение двух дней операции силовикам удалось изъять 1165 литров.
- Осуществляется контроль за соблюдением требований об ограничении продажи алкоголя в ночное время. Уделяется внимание наличию акцизных знаков и прочих требований, предусмотренных законодательством в сфере оборота спиртного, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
С 22 по 24 июня было проведено 180 проверок в киосках и магазинах и составлен ряд административных протоколов за нелегальную торговлю алкоголем и за нарушение правил продажи этилового спирта.
ИСТОЧНИК KP.RU