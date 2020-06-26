2020-06-26T06:28:58+03:00
Происшествия

В больницу с отравлением дымом увезли маленького ребенка: на Урале сгорели три деревянных дома

Площадь пожара составила 400 квадратных метров
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшим днем, 25 июня, в селе Курьи под Сухим Логом, что в Свердловской области, произошел серьезный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 14:41 о том, что на улице Свердлова горят сразу несколько деревянных домов – два жилых, один нежилой и надворные постройки. На место экстренно выехали 26 спасателей на девяти спецмашинах.

- Общая площадь пожара составила 400 «квадратов». Быстрому распространению огня и задымлению способствовали деревянные конструкции домов и сильный ветер, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – До прибытия пожарных подразделений из горящего дома самостоятельно эвакуировались четыре человека.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

К сожалению, не обошлось без пострадавших: с отравлением дымом в больницу госпитализировали двух человек, включая одного ребенка. С огнем удалось справиться спустя час. Сейчас причину устанавливают пожарные дознаватели.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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