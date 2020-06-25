2020-06-25T22:11:41+03:00
Общество

«Могу вернуться к нормальной жизни»: свердловский депутат Госдумы вылечился от коронавируса

Дмитрий Ионин проходил лечение на дому
Евгений СТОЯНОВ
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Депутат уже получил на руки закрытый больничный. Фото: страница Дмитрия Ионина в соцсетиДепутат уже получил на руки закрытый больничный. Фото: страница Дмитрия Ионина в соцсети
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Депутат Государственной думы от Свердловской области Дмитрий Ионин вылечился от коронавируса. Об этом парламентарий написал у себя на странице в Instagram.

- Сегодня мне выдали на руки закрытый больничный. Теперь я официально переболел коронавирусом и могу вернуться к нормальной жизни, - написал Дмитрий Ионин.

Также депутат поблагодарил людей, которые говорили ему слова поддержки и давали советы, как победить болезнь. По его словам, их было тысячи.

О заболевании Дмитрия Ионина стало известно 5 июня. Как рассказывал парламентарий, у него была диагностирована односторонняя пневмония. Легкие были поражены на 5%. Лечение депутат проходил на дому в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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