2020-06-25T19:40:10+03:00
Происшествия

Появилось фото екатеринбурженки, пострадавшей от взрыва парафина в квартире

Женщина готовила его для процедур ребенку, но пренебрегла техникой безопасности
Евгений СТОЯНОВ
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На женщину нанесли средство против ожогов. Фото: читатель "КП"На женщину нанесли средство против ожогов. Фото: читатель "КП"
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Появилось фото 29-летней женщины, которая пострадала от взрыва парафина в собственной квартире. Врачи диагностировали у пострадавшей ожоги средней степени, рассказал «КП» читатель живущий с пострадавшей женщиной в одном подъезде четырнадцатиэтажки.

- Наш дом – не газифицирован, поэтому мы удивились когда увидели, что в квартире от взрыва вышибло стекла. Правда, лично я его не слышал. Только видел выбитые стекла на седьмом этаже, - рассказал наш читатель.

От взрыва в квартире выбило стекла на балконе. Фото: УМВД Екатеринбурга

От взрыва в квартире выбило стекла на балконе. Фото: УМВД Екатеринбурга

В полиции уточнили, что сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 19:10.

Взрыв произошел на кухне. Фото: УМВД Екатеринбурга

Взрыв произошел на кухне. Фото: УМВД Екатеринбурга

- На место незамедлительно прибыли две следственно-оперативные группы под руководством начальника городского Управления Игоря Озерова. В ходе проверки установлено, что женщина 1991 года рождения готовила парафин для процедур ребенку. В результате несоблюдения техники безопасности произошел хлопок, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

29-летнюю маму с ожогами доставили в больницу. В момент взрыва в квартире кроме пострадавшей никого не было. По итогам разбирательств полиция примет соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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