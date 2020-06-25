Появилось фото екатеринбурженки, пострадавшей от взрыва парафина в квартире
Появилось фото 29-летней женщины, которая пострадала от взрыва парафина в собственной квартире. Врачи диагностировали у пострадавшей ожоги средней степени, рассказал «КП» читатель живущий с пострадавшей женщиной в одном подъезде четырнадцатиэтажки.
- Наш дом – не газифицирован, поэтому мы удивились когда увидели, что в квартире от взрыва вышибло стекла. Правда, лично я его не слышал. Только видел выбитые стекла на седьмом этаже, - рассказал наш читатель.
От взрыва в квартире выбило стекла на балконе. Фото: УМВД Екатеринбурга
В полиции уточнили, что сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 19:10.
Взрыв произошел на кухне. Фото: УМВД Екатеринбурга
- На место незамедлительно прибыли две следственно-оперативные группы под руководством начальника городского Управления Игоря Озерова. В ходе проверки установлено, что женщина 1991 года рождения готовила парафин для процедур ребенку. В результате несоблюдения техники безопасности произошел хлопок, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
29-летнюю маму с ожогами доставили в больницу. В момент взрыва в квартире кроме пострадавшей никого не было. По итогам разбирательств полиция примет соответствующее решение.
ИСТОЧНИК KP.RU