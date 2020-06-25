День строителя-2020 в Екатеринбурге отпразднуют трезво
Торжественные мероприятия перенесли из ЦПКиО в Исторический сквер
День строителя отметят в Историческом сквереФото: Алексей БУЛАТОВ
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8 августа в Екатеринбурге отпразднуют День строителя-2020. Мероприятия пройдут на новой площадке – вместо ЦПКиО организаторы выбрали Исторический сквер.
В постановлении за подписью главы Екатеринбурга Александра Высокинского указано, что в центре города 8 августа с 11 до 23 часов ограничат продажу алкоголя. Речь идет о территории в границах улиц Ленина – 8 марта – Малышева – Пушкина.
ИСТОЧНИК KP.RU