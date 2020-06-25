2020-06-25T15:52:24+03:00
Общество

День строителя-2020 в Екатеринбурге отпразднуют трезво

Торжественные мероприятия перенесли из ЦПКиО в Исторический сквер
Лев ИСТОМИН
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День строителя отметят в Историческом сквереДень строителя отметят в Историческом сквереФото: Алексей БУЛАТОВ
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8 августа в Екатеринбурге отпразднуют День строителя-2020. Мероприятия пройдут на новой площадке – вместо ЦПКиО организаторы выбрали Исторический сквер.

В постановлении за подписью главы Екатеринбурга Александра Высокинского указано, что в центре города 8 августа с 11 до 23 часов ограничат продажу алкоголя. Речь идет о территории в границах улиц Ленина – 8 марта – МалышеваПушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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