День строителя-2020 в Екатеринбурге отпразднуют трезво

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:52:24+03:00

День строителя отметят в Историческом сквере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торжественные мероприятия перенесли из ЦПКиО в Исторический сквер

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8 августа в Екатеринбурге отпразднуют День строителя-2020. Мероприятия пройдут на новой площадке – вместо ЦПКиО организаторы выбрали Исторический сквер.

В постановлении за подписью главы Екатеринбурга Александра Высокинского указано, что в центре города 8 августа с 11 до 23 часов ограничат продажу алкоголя. Речь идет о территории в границах улиц Ленина – 8 марта – Малышева – Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU