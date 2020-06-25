В Нижнем Тагиле открывают парки для отдыха

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:19:40+03:00

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В Нижнем Тагиле мэрия с 25 июня сняла ограничения на посещение мест для отдыха. После перерыва, связанного с пандемией коронавируса и самоизоляцией, с четверга отрылись двери Парка имени Бондина рядом с набережной Городского пруда. Также открыта для отдыха парковая зоны возле Дворца имени Окунева на Вагонке.

В парке Бондина можно гулять с 7 до 23 часов, аттракционы здесь пока не работают из-за технической проверки. Их откроют после улучшения эпидемиологической ситуации в городе и всей Свердловской области.

В зоне отдыха у ДК имени Окунева можно гулять, детская зона откроется позже. Руководство Нижнего Тагила настоятельно рекомендует горожанам соблюдать меры предосторожности во время прогулок: надевать защитные маски, пользоваться антисептики, а также соблюдать социальную дистанцию в полтора места.

ИСТОЧНИК KP.RU