2020-06-25T13:00:34+03:00
Общество

Как 75 лет назад: военные «зажгли» портреты ветеранов ВОВ, развешенные на жд вокзале Екатеринбурга

Акцию ЦВО провели за 01 минут до праздничного салюта
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
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Минувшим вечером, в 22:50, военные ЦВО поучаствовали в акции «Луч Победы», в рамках которой подсветили портреты ветеранов Великой Отечественной войны, развешенные на железнодорожном вокзале Екатеринбурга.

- Акция повторила ночную праздничную иллюминацию, украшавшую Москву 24 июня 1945 года после легендарного парада Победы, - рассказали в пресс-службе ЦВО. – 75 лет назад в ночном небе над Москвой было создано пять прожекторных колец вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог.

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

За 10 минут до праздничного салюта расчеты автомобильных посадочных прожекторов АПП-9 авиационного объединения ЦВО запустили лучи света в небо. Так они сымитировали работу зенитных прожекторов-искателей времен Великой Отечественной войны. Как добавили в ЦВО, такие прожектора предназначены для обеспечения безопасной посадки самолетов в простых и сложных метеоусловиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Как 75 лет назад: военные «зажгли» портреты ветеранов ВОВ, развешенные на жд вокзале Екатеринбурга
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