У скончавшегося от коронавируса хирурга Мансурова осталась семимесячная дочка

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:03:36+03:00

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Супруга хирурга Юрия Мансурова подтвердила, что ее муж скончался от коронавируса. Выдающийся врач ОКБ № 1 ушел из жизни прошлой ночью, ему было 54 года. У него остался взрослый сын, жена и семимесячная дочка.

- Да, моего мужа вчера убил коронавирус. Помимо того, что он был лучшим мужем и отцом нашей семимесячной дочки, он, прежде всего, был Хирургом. Хирургом от Бога. Он жил гениальным врачом, он им ушёл. Достойно. Это очень важно для него и для меня. Берегите себя. Никто не гарантирует, не окажетесь ли вы на моем месте или месте моего мужа вскорости. Услышьте это. Вирус - реален. И это очень страшно, - написала Юлия Мансурова в своем блоге.

Ранее сотрудники ОКБ № 1 подтвердили «КП», что Юрий Мансуров умер в инфекционном отделении больницы № 40.

- Он был в тяжелом состоянии. Неделю назад его подключили к аппарату ИВЛ, было поражено 75% легких, - рассказали в регистратуре поликлиники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787004" frameborder="0"></iframe> Комментарий по гибели врача от коронавируса.Юрий Мансуров скончался в ночь на 25 июня 2020 годаОлег ГАЛИМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU