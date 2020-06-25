Двух уральцев отправили под суд за покупку наркотиков
В Реже, что в Свердловской области, под суд отправили двух местных жителей, которых обвиняют в незаконной покупке наркотиков. Вещества молодые люди решили приобрести в апреле этого года через интернет-магазин.
- Получив от неустановленного лица информацию о месте нахождения наркотиков, обвиняемые попытались отыскать тайник, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Однако довести до конца свои преступные действия не смогли, поскольку были задержаны полицейскими.
Все вещества силовики изъяли, а на молодых людей завели уголовное дело, которое направили в Режевской горсуд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU