25 Июнь 2020 2020-06-25T10:57:08+03:00

Двух уральцев отправили под суд за покупку наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодые люди искали тайник, когда их поймали полицейские

Изменить размер текста: A A

В Реже, что в Свердловской области, под суд отправили двух местных жителей, которых обвиняют в незаконной покупке наркотиков. Вещества молодые люди решили приобрести в апреле этого года через интернет-магазин.

- Получив от неустановленного лица информацию о месте нахождения наркотиков, обвиняемые попытались отыскать тайник, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Однако довести до конца свои преступные действия не смогли, поскольку были задержаны полицейскими.

Все вещества силовики изъяли, а на молодых людей завели уголовное дело, которое направили в Режевской горсуд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU