2020-06-25T10:57:08+03:00
Происшествия

Двух уральцев отправили под суд за покупку наркотиков

Молодые люди искали тайник, когда их поймали полицейские
Мария Трапезникова
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Двух уральцев отправили под суд за покупку наркотиковДвух уральцев отправили под суд за покупку наркотиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Реже, что в Свердловской области, под суд отправили двух местных жителей, которых обвиняют в незаконной покупке наркотиков. Вещества молодые люди решили приобрести в апреле этого года через интернет-магазин.

- Получив от неустановленного лица информацию о месте нахождения наркотиков, обвиняемые попытались отыскать тайник, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Однако довести до конца свои преступные действия не смогли, поскольку были задержаны полицейскими.

Все вещества силовики изъяли, а на молодых людей завели уголовное дело, которое направили в Режевской горсуд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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