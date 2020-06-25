25 Июнь 2020 2020-06-25T10:45:17+03:00

Еще три уральца за сутки погибли от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали еще три смерти от коронавируса. Таким образом, с начала пандемии в регионе 82 смерти. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня стало известно о еще 192 новых случаях заражения. Пациентами стали жители Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Серова и других муниципалитетов. Всего же в регионе зарегистрировано 11 684 зараженных.

- Состояние 130 пациентов оценивается как тяжелое, 103 человека находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 51 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в оперштабе. - Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 666. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За все время уральские врачи вылечили 6496 человек, за минувшие сутки – 246 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU