Еще три уральца за сутки погибли от COVID-19
За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали еще три смерти от коронавируса. Таким образом, с начала пандемии в регионе 82 смерти. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Сегодня стало известно о еще 192 новых случаях заражения. Пациентами стали жители Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Серова и других муниципалитетов. Всего же в регионе зарегистрировано 11 684 зараженных.
- Состояние 130 пациентов оценивается как тяжелое, 103 человека находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 51 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в оперштабе. - Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 666. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За все время уральские врачи вылечили 6496 человек, за минувшие сутки – 246 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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