2020-06-25T09:39:39+03:00
Общество

У екатеринбуржца забрали машину за долги по кредитам

Он не выплатил больше 100 тысяч
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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У жителя Екатеринбурга забрали автомобиль из-за того, что он накопил большие долги по кредиту. Мужчина не выплатил больше 100 тысяч рублей. исполнительное производство поступило судебным приставам УФССП России по Свердловской области.

- Фигурантом производства являлся сорокапятилетний мужчина. Оплачивать задолженность гражданин не спешил. Согласно ответу ГИБДД, за должником было зарегистрирована машина Volkswagen, - рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Машину обнаружили на одной из автостоянок на улице Амундсена. Чтобы побудить мужчину оплатить весь долг, приставы решили арестовать ее, после чего передали на хранение супруге должника. Екатеринбуржцу объяснили, что если он не заплатит, то машину передадут в ТУ Росимущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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