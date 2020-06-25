2020-06-25T08:57:52+03:00
Общество

Для голосования на Среднем Урале закупили 10 миллионов масок и перчаток

Для избирателей подготовили больше трех миллионов бюллетеней
Мария Трапезникова
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Для избирателей подготовили больше трех миллионов бюллетенейДля избирателей подготовили больше трех миллионов бюллетенейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области с сегодняшнего дня, 25 июня, начинается голосование по поправкам в Конституцию РФ. В регионе работают 2532 избирательных участка, больше 40 из них – временные, организованные на вокзале, в аэропорту, СИЗО и больницах.

По данным областного Избиркома, местоположение некоторых помещений для голосования было изменено в связи с требованиями Роспотребнадзора – чтобы обеспечить максимальную безопасность. Для этого, кстати, было закуплено порядка 10 миллионов СИЗов и больше 75 тонн жидких дезинфицирующих средств.

- Перчатки, маски, санитайзеры, защитные экраны, халаты, бесконтактные термометры, контейнеры для утилизации использованных средств защиты и другие материалы были закуплены за счет средств федерального бюджета, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Для проведения голосования в Свердловской области, помимо прочего, было изготовлено 3,3 миллиона бюллетеней – по абсолютному числу избирателей. Напомним, оно пройдет с 25 июня по 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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