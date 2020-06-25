Для голосования на Среднем Урале закупили 10 миллионов масок и перчаток
В Свердловской области с сегодняшнего дня, 25 июня, начинается голосование по поправкам в Конституцию РФ. В регионе работают 2532 избирательных участка, больше 40 из них – временные, организованные на вокзале, в аэропорту, СИЗО и больницах.
По данным областного Избиркома, местоположение некоторых помещений для голосования было изменено в связи с требованиями Роспотребнадзора – чтобы обеспечить максимальную безопасность. Для этого, кстати, было закуплено порядка 10 миллионов СИЗов и больше 75 тонн жидких дезинфицирующих средств.
- Перчатки, маски, санитайзеры, защитные экраны, халаты, бесконтактные термометры, контейнеры для утилизации использованных средств защиты и другие материалы были закуплены за счет средств федерального бюджета, - рассказали в региональном департаменте информполитики.
Для проведения голосования в Свердловской области, помимо прочего, было изготовлено 3,3 миллиона бюллетеней – по абсолютному числу избирателей. Напомним, оно пройдет с 25 июня по 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU