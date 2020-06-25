2020-06-25T08:47:19+03:00
Происшествия

На Урале перехватили двухкилограммовую партию синтетических наркотиков

Вещество спрятали в одном из гаражей на территории области
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
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Сотрудники УФСБ по Свердловской области, при попытке сбыта, перехватили целую партию синтетических наркотиков. Больше двух килограммов запрещенных веществ нашли в арендуемом двумя местными жителями гараже на территории региона.

Там же силовики обнаружили канистры с жидкостями, лабораторное оборудование для синтеза наркотиков, электронные весы и другие атрибуты наркоторговцев.

- Порошкообразное вещество белого цвета содержит в своем составе наркотическое вещество мефедрон массой 2085,86 граммов, указанная величина относится к особо крупному размеру, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Все изъятые вещества, согласно заключению специалистов криминалистической лаборатории Управления, являются синтетическими наркотиками. По данному факту было заведено уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь грозит наркоторговцам, - до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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