2020-06-25T07:56:51+03:00
Общество

Привезли на поезде: в Екатеринбург почтой доставили пять мотоциклов

Чтобы не повредить ценный груз, его упаковали в деревянную обрешетку
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба "Почты России"Фото: пресс-служба "Почты России"
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На этой неделе «Почта России» привезла в Екатеринбург из Владивостока пять мотоциклов марки Triumph. Их доставили поездом. Интересно, что адресат после вручения посылок на Магистрально-сортировочном центре отправился домой на одном из байков «своим ходом».

Почтовики отмечают, что с приходом летнего сезона объемы поставок мототехники в разы увеличиваются.

Фото: пресс-служба "Почты России"

Фото: пресс-служба "Почты России"

- Традиционно зимой в регион поступают крупногабаритные отправления со снегоходами, а с мая к нам начинает регулярно поступать мототехника, - рассказал заместитель по логистике Макрорегиона Урал «Почты России» Сергей Волегов.

Чтобы не повредить ценный груз, его упаковывают в деревянную обрешетку. Каждый месяц почтовики Екатеринбурга отправляют порядка 1 500 крупногабаритных посылок. Максимальный вес одного отправления может достичь 500 килограммов. В прошлом году «Почта России» перевезла 250 мотоциклов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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