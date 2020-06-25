Привезли на поезде: в Екатеринбург почтой доставили пять мотоциклов
На этой неделе «Почта России» привезла в Екатеринбург из Владивостока пять мотоциклов марки Triumph. Их доставили поездом. Интересно, что адресат после вручения посылок на Магистрально-сортировочном центре отправился домой на одном из байков «своим ходом».
Почтовики отмечают, что с приходом летнего сезона объемы поставок мототехники в разы увеличиваются.
Фото: пресс-служба "Почты России"
- Традиционно зимой в регион поступают крупногабаритные отправления со снегоходами, а с мая к нам начинает регулярно поступать мототехника, - рассказал заместитель по логистике Макрорегиона Урал «Почты России» Сергей Волегов.
Чтобы не повредить ценный груз, его упаковывают в деревянную обрешетку. Каждый месяц почтовики Екатеринбурга отправляют порядка 1 500 крупногабаритных посылок. Максимальный вес одного отправления может достичь 500 килограммов. В прошлом году «Почта России» перевезла 250 мотоциклов.
ИСТОЧНИК KP.RU