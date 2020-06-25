Замерз: в Екатеринбурге поймали грабителя, который вытащил из чужой квартиры телевизор и зимнюю куртку

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:34:56+03:00

В Екатеринбурге поймали грабителя, который вытащил из чужой квартиры телевизор и зимнюю куртку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он и раньше пытался забраться в жилище, но сорвался с балкона

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Полиция Екатеринбурга 22 июня задержала мужчину, которого подозревают в краже из квартиры. Он через окно проник в дом и вытащил оттуда золотые украшения, телевизор, ноутбук, компьютер, два сотовых телефона и даже зимнюю куртку. В общей сложности сумма ущерба превысила 177 тысяч рублей.

- Грабителем оказался местный житель, шесть раз судимый за кражи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – При этом, как было установлено в ходе следственных мероприятий, мужчина ранее также пытался совершить аналогичное преступление, однако попытка окончилась неудачей – он сорвался с балкона и получил травмы.

Сейчас полицейские завели на горе-грабителя уголовное дело по статье «Кража». Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до шести лет колонии. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU