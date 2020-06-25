В Екатеринбурге ночью вспыхнули три иномарки

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:15:08+03:00

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Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел крупный пожар. В 03:21 диспетчеры МЧС получили сообщение о том, что во дворе дома на улице Московская вспыхнули автомобили. На место выехали семь спасателей.

- На площади в два квадратных метра повреждены моторный отсек и салон автомобиля Toyota Land Cruiser и кузова автомобилей Subaru Forester и Mini Cooper, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Пожар потушили в течение двух минут. К счастью, никто в огне не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU