В Екатеринбурге ночью вспыхнули три иномарки
К счастью, никто не пострадал
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел крупный пожар. В 03:21 диспетчеры МЧС получили сообщение о том, что во дворе дома на улице Московская вспыхнули автомобили. На место выехали семь спасателей.
- На площади в два квадратных метра повреждены моторный отсек и салон автомобиля Toyota Land Cruiser и кузова автомобилей Subaru Forester и Mini Cooper, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Пожар потушили в течение двух минут. К счастью, никто в огне не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU