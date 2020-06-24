«При виде сотрудников сильно занервничали»: в Екатеринбурге полиция поймала наркозакладчика

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:26:20+03:00

Парень взял у своей знакомой ВАЗ чтобы перевозить на нем наркотики

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В Екатеринбурге полиция задержала двух парней, один из которых оказался наркозакладчиком.

Наряд ППСП отдела полиции №9 в ходе патрулирования садов в Верх-Исетском районе Екатеринбурга наткнулся на двух молодых людей, находившихся рядом с машиной марки ВАЗ.

- При виде сотрудников полиции они заметно нервничали, что и стало поводом для проверки их документов и личного досмотра. Опытные сотрудники не ошиблись – при себе у одного из мужчин находились запрещенные вещества. На место была вызвана следственно-оперативная группа, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Силовики вызвали на место понятых и начали осматривать легковушку. В автомобиле полицейские нашли полимерный пакет, в нем лежали маленькие пакетики с различными веществами. Еще семь свертков силовики нашли в кармане брюк одного из задержанных.

- При проверке смартфона оперативники наркоконтроля выявили переписки с модераторами интернет-магазина по продаже наркотиков и различные транзакции через приложение “QIWI кошелек” и другие данные, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В ходе допроса один из задержанных – 24-летний молодой человек – рассказал, что он живет с мамой и братом в Ревде. В Екатеринбург он приехал специально, чтобы устроиться «работать» курьером наркомагазина. Соответствующее объявление парень нашел в интернете. Там же он получил первое задание, нужно было делать закладки с наркотиками.

Затем парень получил информацию о том, где находится «клад» с наркотиками. Эту партию он расфасовал на мелкие дозы у себя в гараже. Полиция начала осматривать этот гараж. Там силовики нашли пакеты «зип-лок», а еще канцелярский и разделочный ножи, а также пищевую плёнку, изоленту и перчатки.

Кроме того, по месту проживания у подозреваемого силовики нашли пакетики с неизвестным веществом, которое сдали на экспертизу. Позже она показала, что в пакетиках были героин, мефедрон и гашиш весом более 700 граммов.

Оказалось, что машину парень взял у своей знакомой, а потом вместе с другом поехал в сады на ВИЗ. Правда, своему другу наркозакладчик не рассказал о том, что именно собирается делать в лесу, где их позде задержал наряд ППСП.

- По факту покушения на сбыт наркотических веществ в отношении жителя Свердловской области следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту “г” части 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации. Подозреваемый на время следствия помещен под стражу, - уточнили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU