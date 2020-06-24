В Екатеринбурге военные ЦВО устроили для ветеранов мини-парады

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:58:41+03:00

Во двор к Николаю Спиридоновичу Власову военные прибыли на мотоцикле. На таком же фронтовик воевал почти 80 лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

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После завершения парада Победы в Екатеринбурге 24 июня военнослужащие Центрального военного округа отправились чествовать ветеранов Великой Отечественной войны по адресам их проживания.

Сначала военнослужащие роты почетного караула, мотоциклисты исторического расчета механизированной колонны и артисты ансамбля ЦВО приехали во двор дома №16 по улице Заводская, где поздравили с юбилейной годовщиной Великой Победы ветерана разведчика-мотоциклиста Николая Спиридоновича Власова.

Мини-парады для ветеранов - это очень личное, сокровенноеФото: Алексей БУЛАТОВ

А к 15 часам военнослужащие исторической пешей колонны в форме пехотинце и моряков времен войны отправились по адресу: дом №142 по улице 8 Марта, где поздравили фронтового водителя легендарной «полуторки» Анну Николаевну Рябову.

- Эти люди завоевали свои здоровьем, трудом Победу над фашистскими войсками, принеся нам мирное небо. Благодаря их стойкости и героизму мы сегодня живем и отмечаем этот замечательный юбилей, - рассказывают организаторы мини-парадов. – Для ветеранов, к которым мы приезжаем домой и устраиваем мини-парады, это неожиданно, потому что мы стараемся, чтобы для них это было сюрпризом.

Николай Спиридонович осмотрел мотоцикл и вспомнил годы войны вместе с военнымиФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам военных, чаще всего их встречают со слезами на глазах, со слезами счастья и улыбкой.

- Мини-парады – это очень личное, сокровенное, - отмечают в ЦВО.

Редакция "КП-Екатеринбург" ведет прямую трансляцию празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - читайте по ссылке.

Как прошел парад на главной площади Екатеринбурге - смотрите видео.

Военный парад в честь 75-летия Великой Победы 24 июня 2020 года в Екатеринбурге.Видео: ЦВО

ИСТОЧНИК KP.RU