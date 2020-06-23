Потянуло на пельмени: Гарик Харламов назвал причину развода с Кристиной Асмус

23 Июнь 2020 2020-06-23T23:02:18+03:00

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Новость о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус повергла в шок поклонников пары. Уже целые сутки с момента, как супруги объявили о намерении порвать отношения, в сети все гадают, что или может кто стал причиной разрыва. К тому же знаменитости дали понять, что комментировать это не будут, но такое поведение звезд только усилило слухи.

Юморист на свой странице в Instagram высмеял самые необычные версии. Гарик Харламов прикрепил скрин поста Ксении Корнеевой, актрисы "Уральских пельменей". Та якобы написала:

- Леня спросил у Харламова, почему тот разводится. По-моему все очевидно, - начала "пельмешка".

А дальше предоставила переписку с Гарика с неким Леней:

- Харла, это шутка, - спрашивает тот.

- Нет, Лень, это жизнь.

- А что случилось? Кто- то третий?

- Не поверишь, весь карантин смотрел "Уральских пельменей" и понял, что думаю только об их Ксюше.

Ксения Корнеева причастна к разводу Харламова и Асмус? Фото: Instagram Ксении Корнеевой

Гарик Харламов отметил, что ему эта версия не совсем точна:

- Я не знаю кто такой Леня (видимо царь Леонид из Спарты) и с каким Харлой он переписывался , но версия не совсем точна! На самом деле весь карантин я смотрел Губку Боба и думал об их капитане, - шутит юморист.

Напомним, о разводе Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили 22 июня у себя на страницах в Instagram. Пара попросила не спрашивать их первое время о причинах разрыва.

Фото: Instagram Гарика Харламова

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ИСТОЧНИК KP.RU