Владимир Путин наградил свердловских врачей за борьбу с коронавирусом
Четверых врачей из Свердловской области наградили Почетными грамотами президента России. Доктора получили награды в День медицинского работника за вклад в борьбу с коронавирусом.
Владимир Путин отметил работу заместителя главврача по инфекционной службе 40-ой горбольницы Натальи Бацкалевич. Это не первая ее награда, еще в 2011 года она стала призером X всероссийского конкурса «Лучший врач года».
Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Грамоту получил заведующий отделением и врач-анестезиолог-реаниматолог городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге Дмитрий Бельский. С марта этого года лечит пациентов с коронавирусом.
Алексей Малинкин, главный врач 24-ой больницы также отмечен президентом. Медицинское учреждение быстро смогло перепрофилироваться во время пандемии Covid-19. С середины апреля там развернули 400 коек, из них только 142 в реанимациях, вылечили больше 500 пациентов от коронавируса.
Главный врач горбольницы №3 Антон Старков провел массовое тестирование жителей Екатеринбурга на коронавирус. Медик организовывал работы обсерваторов «Атлантик» и «Коматек».
ИСТОЧНИК KP.RU
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