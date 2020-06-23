Владимир Путин наградил свердловских врачей за борьбу с коронавирусом

23 Июнь 2020 2020-06-23T19:45:54+03:00

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Четверых врачей из Свердловской области наградили Почетными грамотами президента России. Доктора получили награды в День медицинского работника за вклад в борьбу с коронавирусом.

Владимир Путин отметил работу заместителя главврача по инфекционной службе 40-ой горбольницы Натальи Бацкалевич. Это не первая ее награда, еще в 2011 года она стала призером X всероссийского конкурса «Лучший врач года».

Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Грамоту получил заведующий отделением и врач-анестезиолог-реаниматолог городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге Дмитрий Бельский. С марта этого года лечит пациентов с коронавирусом.

Алексей Малинкин, главный врач 24-ой больницы также отмечен президентом. Медицинское учреждение быстро смогло перепрофилироваться во время пандемии Covid-19. С середины апреля там развернули 400 коек, из них только 142 в реанимациях, вылечили больше 500 пациентов от коронавируса.

Главный врач горбольницы №3 Антон Старков провел массовое тестирование жителей Екатеринбурга на коронавирус. Медик организовывал работы обсерваторов «Атлантик» и «Коматек».

ИСТОЧНИК KP.RU