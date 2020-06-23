2020-06-23T18:55:05+03:00
Общество

В Екатеринбурге 24 июня перекроют несколько улиц: список

В среду в уральской столице пройдет парад Победы
Лев ИСТОМИН
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Парад в Екатеринбурге начнется 24 июня в 10 часов утраПарад в Екатеринбурге начнется 24 июня в 10 часов утраФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Среду, 24 июня, в 10 часов утра стартует парад Победы на главной площади Екатеринбурга. Из-за подготовки, а также во время проведения мероприятия в городе перекроют несколько улиц.

С 5 часов утра до окончания мероприятия в Екатеринбурге перекроют:

1. Проспект Ленина от Тургенева до Репина.

2. Улицу Репина от Ленина до Малышева.

3. Улицу Татищева от Репина до Мельникова.

4. Улицу 8 Марта от Бориса Ельцина до Малышева.

5. Улицу Пушкина от Ленина до Малышева.

С 5 часов утра на время прохождения военной техники в сторону центра Екатеринбурга перекроют:

1. Улицу Окраинная от Палисадной до Дорожной.

2. Улицу Палисадная от Окраинной до 2-й Новосибирской.

3. Улицу Зенитчиков от Палисадной до Братской.

4. Улицу Патриса Лумумбы от Братской до Московской.

5. Улицу Московская от Патриса Лумубмы до Ленина.

6. Улицу Посадская от Большакова до Пальмиро Тольятти.

7. Улицу Пальмиро Тольятти от Посадской до Московской.

С 9 часов 45 минут до 12 часов в Екатеринбурге перекроют на время проведения парада Победы:

1. Улицу Московская от Ленина до Челюскинцев.

2. Улицу Челюскинцев от Московской до проспекта Космонавтов.

3. Проспект Космонавтов от Челюскинцев до Березовской.

С 13 до 16 часов в уральской столице перекроют:

1. Проспект Космонавтов от Березовской до Бакинских комиссаров.

2. Улицу Бакинских комиссаров от проспекта Космонавтов до Донбасской.

3. Улицу Донбасская от Бакинских комиссаров до Бебеля.

4. Улицу Бебеля от Донбасской до Халтурина.

5. Улицу Халтурина от Бебеля до Готвальда.

6. Улицу Бебеля от Готвальда до Токарей.

7. Улицу Токарей от Бебеля до Серафимы Дерябиной.

8. Улицу Серафимы Дерябиной от Токарей до Вильгельма де Геннина.

9. Улицу Вильгельма де Геннина от Серафимы Дерябиной до Краснолесья.

10. Улицу Краснолесья от Вильгельма де Геннина до Амундсена.

11. Улицу Амундсена от Краснолесья до Мостовой.

12. Улицу Мостовая от Амундсена до Предельной.

13. Улицу Предельная от Мостовой до Городской.

14. Улицу Городская от Предельной до Дорожной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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