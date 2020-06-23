На фасаде вокзала Екатеринбург разместили портреты ветеранов Великой Отечественной, уходивших на фронт со свердловского перрона

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:18:13+03:00

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В ночь на 22 июня, когда в России отмечают День памяти и скорби, на фасаде здания вокзала Екатеринбург появились фотографии 500 уральцев, ушедших на фронт со свердловского перрона. Акция стала кульминацией проекта «Вокзал памяти», посвященного 75-й годовщине Победы.

Изображения объединили в коллективный портрет и напечатали на 12 полотнищах (общая площадь полотна более 350 квадратных метров). Среди героев – и участники боев, и ветераны предприятий, которые работали на Урале в годы войны и внесли большой вклад в Победу (в том числе и сотрудники Свердловской железной дороги). Черными рамками отмечены лица тех, кто не вернулся с войны.

Напомним, в апреле СвЖД предложила всем, чьи родственники уходили на фронт из Свердловска, вместе собрать из фотографий мемориал «коллективной памяти». За полтора месяца на сайт народного проекта ВокзалПамяти.рф поступили сотни историй и фото участников войны со всех уголков страны, в том числе из городов-героев Москва, Волгоград, Санкт-Петербург, а также Украины и Казахстана.

Фото: СвЖД

Многие оригинальные снимки оказались выцветшими, а лица на некоторых из них были едва различимы. Поэтому часть фотографий пришлось реставрировать. Используя возможности искусственного интеллекта, иногда удавалось вернуть кадрам утраченные детали. Так, на одном из изображений в процессе реставрации проступили очертания очков.

Коллективный портрет воевавшего Свердловска останется на фасаде вокзала до 2 сентября, а все истории ветеранов сохранятся на сайте проекта ВокзалПамяти.рф.

Рассказать историю и поддержать акцию можно в социальных сетях с хэштегом #вокзалпамяти.