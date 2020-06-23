Когда в Екатеринбурге откроют торговые центры: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
Жителей Екатеринбурга до сих пор интересует вопрос, когда в городе откроются торговые центры. Ведь пока в регионе губернатор Евгений Куйвашев разрешил работать непродовольственным магазинам с отдельным входом. Сегодня, 23 июня, глава Свердловской области разъяснил, как скоро у екатеринбуржцев появится возможность отправиться на шоппинг.
- Возобновление работы торговых центров предполагает третий этап снятия ограничений. Сейчас мы на первом, но сразу, как только позволит ситуация, мы будем двигаться дальше. Сейчас ТЦ закупаются средствами индивидуальной защиты, санитайзерами, - заявил Евгений Куйвашев.
Напомним, накануне Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области до 29 июня. Согласно постановлению, оставаться дома должны пожилые люди старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU