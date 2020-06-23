«Испугался, потому что был без прав»: в Екатеринбурге поймали хулигана-водителя, который сбил маленькую девочку и уехал

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:02:09+03:00

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В Екатеринбурге вечером 18 июня произошло серьезное ДТП на улице Самолетная. Водитель легковушки «ВАЗ» сбил восьмилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, после чего сбежал с места происшествия. По предварительной информации, ребенок возвращался домой после похода в продуктовый магазин.

- Перед началом перехода, посмотрев по сторонам, она убедилась, что машин поблизости нет. Когда почти закончила переход, неожиданно появилась машина, водитель которой боковым зеркалом ее задел и вскоре скрылся, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Девочка после этого вместе с отцом пошла в больницу, ей диагностировали ушибы и ссадины по всему телу. Тогда же полицейские объявили в розыск водителя-нарушителя. И его нашли в кратчайшие сроки.

Им оказался 32-летний местный житель, который объяснил, что сбежал просто потому, что испугался – ведь у него не было прав. На мужчину составили административный протокол. Решением суда его отправили под арест на 12 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU