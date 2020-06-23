2020-06-23T13:41:45+03:00
Общество

ВТБ на Южном Урале принял заявки на ипотеку под 6,5% почти на 1 миллиард рублей

По итогам двух месяцев работы в рамках новой госпрограммы льготной ипотеки ВТБ принял в Челябинской и Курганской областях 550 заявок
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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По итогам двух месяцев работы в рамках новой госпрограммы льготной ипотеки ВТБ принял в Челябинской и Курганской областях 550 заявок на сумму 978 млн рублей. Из них клиенты уже получили более 160 кредитов на сумму около 300 млн рублей. Средняя сумма займа в регионе – 1,8 млн рублей.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит под 6,5% годовых клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Льготная ставка сохраняется на весь срок ипотеки. Максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей для покупки объектов, находящихся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. С 10 июня банк в рамках программы снизил размер первоначального взноса с 20 до 15%.

Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях, отметил: «Мы видим, что жители нашего региона активно пользуются возможностью приобрести квартиру в новостройке на льготных условиях. Уверены, что спрос на программу продолжит расти, тем более что со снижением размера первоначального взноса она стала еще доступнее».

В целом по России за два месяца работы по госпрограмме ВТБ помог клиентам заключить 12 тысяч сделок по приобретению недвижимости более чем на 34,1 млрд рублей.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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