2020-06-23T13:21:02+03:00
Общество

«В магазин идти опаснее, чем на участок»: екатеринбуржцы с высокой температурой смогу проголосовать вместе со всеми

Специально для них установят изолированные кабинки
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржцы с высокой температурой смогу проголосовать вместе со всемиЕкатеринбуржцы с высокой температурой смогу проголосовать вместе со всемиФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 25 июня до 1 июля в Свердловской области продлится голосование по поправкам в Конституцию РФ. Всего в регионе будут открыты 2 532 участка, 41 из них будет временным. Но проголосовать можно будет не только на избирательных участках, но и в своих дворах.

В них установят тенты или шатры, в которых поместят информационные стенды и указатели для участников голосования. На входе каждому будут измерять температуру, выдавать СИЗы и даже одноразовую ручку. Словом, будут соблюдены все меры безопасности. Об этом рассказал во время брифинга и главный санврач Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

- По каждому избирательному участку тщательно проработана логистика, будут созданы отдельные входы и выходы, чтобы участники не пересекались. Четко просчитано, сколько времени каждый человек будет находиться на участке, - рассказал он. – Дистанцирование тоже продумано: и расстановка столов, и кабинок для голосования, и даже мест, где будет стоять пресса.

Кроме того, по его словам, проголосовать смогут на избирательном участке и те, у кого на входе обнаружили повышенную температуру или признаки ОРВИ. Специально для них будут установлены изолированные кабинки, которые после каждого участника будут обрабатываться. А вице-губернатор Павел Креков добавил, что, как он считает, «по принятым мерам в магазин ходить намного опаснее, чем на избирательный участок». Так что переживать уральцам точно не стоит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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