«Никаких переговоров с террористами»: в гордуме Екатеринбурга высказались о противостоянии из-за парка за Дворцом молодежи

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:32:42+03:00

В прошлую среду глава Верх-Исетского района Екатеринбурга (в белой рубашке) показал горожанам, критиковавшим проект благоустройства, какие работы сейчас ведутся в парке за забором. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На заседании городской Думы Екатеринбурга сегодня, 23 июня, заговорили о конфликте вокруг благоустройства парка XXII Партсъезда, что за Дворцом молодежи. Депутат гордумы Александр Колесников выступил против встреч главы города Александра Высокинского с горожанами, которые требовали сохранить деревья и пересмотреть проект благоустройства.

- По поводу парка XXII партсъезда… Я категорически против, чтобы товарищ Высокинский тратил свое время на встречу с бунтовщиками. Это бунт, - заявил депутат Александр Колесников. - Это не сквер жителей. Это не их территория. Удалось выбить федеральные деньги, чтобы сделать из этого пустыря конфетку. Будьте любезны продолжайте свою работу, товарищ мэр. Никаких переговоров с террористами. В конце концов, у вас есть замы для этого… Ваша задача – выбивать деньги у федералов.

На прошлой неделе жители домов рядом с парком дважды собирались у забора, огородившего строительную площадку, чтобы выразить свое недовольство проектом благоустройства и возможной вырубкой деревьев. В итоге руководство администрации Верх-Исетского района провело встречу с ними и пообещало создать рабочую группу.

ИСТОЧНИК KP.RU