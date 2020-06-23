Не забудьте зонтик: во время Парада Победы в Екатеринбурге пройдет дождь

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:17:33+03:00

Во время Парада Победы в Екатеринбурге пройдет дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Завтра, 24 июня, в Екатеринбурге пройдет Парад Победы. Изначально его должны были провести традиционно 9 мая, но из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести на более поздний срок, когда эпидситуация станет наиболее благоприятной.

Не так давно губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что прийти посмотреть парад можно будет – но только не ветеранам. Специально для них организуют видеоконференцию, и они в режиме реального времени смогут «виртуально» поприсутствовать на мероприятии.

А вот тем, кто все же собирается лично прийти и посмотреть Парад Победы, следует взять с собой зонтик и одеться теплее. Согласно данным синоптиков из Уралгидрометцентра, днем столбики термометров поднимутся до максимальной отметки в +20. Будет пасмурно и дождливо. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.

Во время парада волонтеры будут раздавать маски в центре города совершенно бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU