За сутки от коронавируса погибли четыре уральца

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:55:24+03:00

Всего в регионе 75 смертей с начала пандемии

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За минувшие сутки в Свердловской области официально подтвердились сразу четыре смерти от коронавируса. Таким образом, всего за время пандемии их число достигло 75. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня стало известно о новых 182 случаях заражения в регионе. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+121). Всего в области больше 11 тысяч зараженных – 11 311. Состояние 118 пациентов оценивается как тяжелое, из них 48 находятся на аппаратах ИВЛ.

Но есть и хорошие новости: за сутки медики выписали из больниц 406 человек. Всего уральские врачи вылечили 5 972 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU