2020-06-23T10:41:34+03:00
Общество

Свердловский суд заблокировал интернет-магазины, торгующие нелегальными ловушками для животных

Их свойства нарушают правила охоты и законодательство РФ
Мария Трапезникова
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Свойства ловушек нарушают правила охоты и законодательство РФСвойства ловушек нарушают правила охоты и законодательство РФФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура нашла 15 интернет-магазинов, торгующих запрещенными ловушками для приманивания диких животных. Хотя, согласно законодательству РФ, запрещено применение снотворно-наркотических, отравляющих и обездвиживающих веществ, а также применение различных газов.

- Способ воздействия устройства, размещенного для продажи в Интернете, указывает на то, что оно распространяет на территории до 10 «квадратов» запрещенные вещества или газы, которые оказывают плохое влияние на поведение диких животных, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

При этом на сайте нет данных о безопасности ловушки для здоровья самих животных, в том числе и для домашних или тех, которые занесены в Красную книгу. По этому факту было заведено уголовное дело по статье «Незаконная охота», после чего, по решению суда, все 15 сайтов были заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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