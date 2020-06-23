Мышцы свело судорогой: уралец решил в одиночку переплыть пруд, но едва не утонул

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:39:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сысерти, что недалеко от Екатеринбурга, сотрудники Росгвардии спали тонувшего в городском пруду мужчину. ЧП произошло накануне: о нем сообщил один из очевидцев. На место сразу же после этого выдвинулся начальник пульта централизованной охраны Евгений Зайцев, старшина группы материально-технического обеспечения Вячеслав Мезенов, а также наряд группы задержания в составе старшего полицейского Анатолия Девятых и стажера Евгения Черноскутова.

Прибыв на место, они обнаружили, что примерно в 500 метрах от берега в воде действительно находится человек. Рядом сидел рыбак – у него росгвардейцы одолжили лодку, на которой и доплыли к тонувшему, вытащили его и отвезли на берег, укрыв одеждой, чтобы он мог согреться.

Фото: пресс-служба региональной Росгвардии

- Как выяснилось позже, 29-летний житель микрорайона Каменный цветок, Евгений, решил переплыть городской пруд. Но вода оказалась недостаточно прогретой, его мышцы свело судорогой, и гражданин, боясь утонуть, стал звать о помощи, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Молодой человек поблагодарил росгвардейцев за оперативность и неравнодушие к чужой беде. Сейчас решается вопрос о поощрении храбрых сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU