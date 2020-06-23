2020-06-23T07:48:19+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле завели дело после падения 11-летней девочки с качелей

Ребенок катался на аттракционах в парке с друзьями, как вдруг металлические цепи оборвались
Мария Трапезникова
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Ребенок катался на аттракционах в парке с друзьями, как вдруг металлические цепи оборвалисьРебенок катался на аттракционах в парке с друзьями, как вдруг металлические цепи оборвалисьФото: Алексей БУЛАТОВ
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18 июня в Парке культуры и отдыха Металлургов в Нижнем Тагиле произошло ЧП: с качелей упала 11-летняя девочка. Она каталась там вместе с друзьями, как вдруг в какой-то момент цепная часть металлической конструкции аттракциона оборвалась.

Ребенку срочно вызвали скорую помощь, медики диагностировали ей ушибы и сотрясение головного мозга. После падения девочка потеряла сознание, и ее направили в больницу. Сразу после этого делом занялась прокуратура.

- Должностное лицо организации, осуществляющей услуги по содержанию, обслуживанию и ремонту оборудования детской площадки в парке, не приняло достаточных мер по поддержанию в технически исправном состоянии аттракциона, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По результатам проверки ведомство направило материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. Было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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